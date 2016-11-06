Yeşil-beyazlı takımda kariyerindeki en başarılı sezonlarından birini geçiren milli kaleci Harun Tekin, ligin 10. haftasında dün oynanan Karabükspor müsabakasında da rakip oyunculara gol izni vermedi. Bu sezon ligde son 4 haftada oynanan Osmanlıspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Karabükspor maçlarında gole geçit vermeyen 27 yaşındaki kaleci, galibiyetlerde de başrol oynadı.

Kariyerinde bir ilki yaşadı

2010 yılında Güngörenspor'dan Bursaspor'a transfer olan milli kaleci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Deneyimli kaleci, ligde ilk kez 4 maç üst üste kalesini gole kapatırken, geride kalan 10 maçın 6’sında rakip oyunculara gol izni vermeyerek büyük alkış topladı.

Sözleşmesini 2020 yılına uzattı

Hafta içinde düzenlenen tören ile 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan deneyimli kaleci, Bursaspor’dan yıllık 750 bin Euro alacak.

“1 puanın önemini ileriki haftalarda anlarız”

Dün oynanan Karabükspor karşılaşmasında aldıkları 1 puanını önemine değinen milli kaleci, “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun ve güzel bir mücadele verdik. Son dakikalarda birkaç pozisyona girdik, atsaydık galip dönebilirdik. Rakibimiz de kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Sonuçta 1 puan 1 puandır. Umarım bizi daha yukarılara taşır. Önemini ileriki haftalarda anlayacağız. Taraftarlarımız bize inanılmaz destek verdi. Bunu sahada hissettik. Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ama olmadı” dedi.

A Milli Takım’ın aday kadrosuna da çağrılan Harun, “İnşallah fırsat bulur ve o gururu da yaşatırım” dedi.

Mesut Alan