Harun Tekin: 'Şampiyon olacağımıza inanıyorum'

Fenerbahçe’nin Bursaspor’dan transfer ettiği başarılı eldiven Harun Tekin, kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe formasının ve armasının kıymetini bileceğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti.

"Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim”

Fenerbahçe’ye geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden milli kaleci, “Heyecanlı ve gururluyum. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu formanın ve armanın kıymetini çok iyi bileceğim. Çok çalışacağım. Sahada elimden gelen her şeyi yapacağım” şeklinde konuştu.

"Sorumluluklarımın bilincindeyim”

Harun, hedefleri hakkında da konuşarak, “Çok büyük bir kulübe geldim. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çok iyi kaleciler var. Volkan ağabey ile aramız çok iyi, Berke’yi de tanıyorum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımda da kaleyi almak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Sahada olduğum sürece her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

"Çok başarılı olacağımıza ve şampiyon olacağımıza inanıyorum”

Deneyimli eldiven, sarı-lacivertli taraftarlar ile ilgili ise şu ifadelere yer verdi:

“Burada çok büyük bir atmosfer ve çok büyük bir kitle var. Ben de çok heyecanlıyım. Çok başarılı ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

Damien Comolli: “Harun harika reflekslere sahip”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de, Harun’u Fenerbahçe’ye transfer ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Fenerbahçe’de görmek istediğimiz her şeyi Harun temsil ediyor. Harun saha içinde iyi bir oyuncu olmasının yanında, çok güçlü bir kişiliğe ve lider ruha sahip. Takımında kaptanlık yapmış bir isim. Gerçekten yönetim kurulumuz olarak onu Fenerbahçe’de gördüğümüz için çok mutluyuz. Kaleci olarak da harika reflekslere sahip. Sahada çok yetenekli. Fit ve formda” değerlendirmesinde bulundu.

"Daha vaktimiz var, halen her şey olabilir”

Damien Comolli, yarın gece sona erecek transfer dönemi ile ilgili ise, “Transfer dönemi yakında sona eriyor fakat daha sona ermedi. Daha vaktimiz var ve halen her şey olabilir. Benim kendimi nasıl hissettiğim önemli değil. Önemli olan başarılı olmamız ve her şeyin öncesinde tabii ki de cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılmamız” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol