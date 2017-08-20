Harun Tekin'den Beşiktaş yorumu

TFF Süper Lig’in 2. haftasında dün sahasında Alanyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Bursaspor’un başarılı file bekçisi Harun Tekin, "Saha zemini kötüydü. Zorlu şartlarda oynadık. Çok şükür ki ciddi sakatlığımız yok. İlk yarı oyuna çok iyi başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı öbür yarı saha çok ağırdı. Fazla risk almaya başladık. 2-2’den sonra toparladık. Birkaç pozisyona girdik. Taraftarımızın desteğini de arkamıza aldık. Gol atabileceğimize inandım. Çok güzel de bir gol attık. Maç sonu sevincini, coşkusunu özlemişiz. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza armağan ediyorum. Başakşehir deplasmanında da yenilmemize rağmen bizi alkışladılar" dedi.

"İnşallah oradan da alnımızın akıyla çıkacağız"

Yeni bir takım oluştuğunu ve git gide birbirlerine alıştıklarını dile getiren Harun Tekin, “Taraftarımız destekledikçe ilerleyen haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Önümüzde hem bizim için hem de taraftarlarımız için çok önemli bir karşılaşma var. O karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp, inşallah oradan da alnımızın akıyla çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Kubilay destek olunması gereken bir oyuncu”

Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’a destek verilmesinin gerektiğini ifade eden Harun, “Kubilay genç bir kardeşimiz Geçen sene de çok tepkiler oldu. Bu takımla alakalı. Kötü gittiğimiz zamanlar bir kişiye bağlı değil. Bence destek olunması gereken bir oyuncu. Altyapımızdan çıkmış bir değer. Biraz destek olunursa daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aziz: “Son dakikaya kadar maçı bırakmadık”

Galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirten Aziz Behich, “90 dakika bizim arkamızda kaldılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar maçı bırakmadık. İnşallah bu puanlar devam eder” dedi.

Mesut Alan