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Harvey Keitel’a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü

Actors Studio Eşbaşkanı Harvey Keitel, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesinde ’Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ alacak.

Harvey Keitela Yaşam Boyu Başarı ödülü

22 Ekim 2016 18:25

“Taksi Şoförü”, “Ucuz Roman”, “Piyano”, “Ulis’in Bakışı” ve daha pek çok filmdeki unutulmaz performansıyla sinema tarihinde ve seyircilerin gönlünde silinmez bir yer edinen usta oyuncu Harvey Keitel 53. Uluslar arası Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesinde ’Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü Alacak.

HARVEY KEITEL

Stella Adler ve Lee Strasberg ile oyunculuk çalışan Keitel, 1967 tarihli ilk filmi “Who’s That Knockingat My Door”da, JR rolü için seçildi. Keitel ile Scorsese’nin bu filmle başlayan işbirliği, sonraki yıllarda da devam etti. 1973 tarihli “Mean Streets”te muziplikle ağırbaşlılık, dolu dizgin yaşama ile nefsine hakim olma halleri arasında gidip gelen bir karakterin içini başarıyla dolduran Keitel, ertesi yıl “Alice Doesn’t Live Here Anymore” ile yine Scorsese’nin objektifindeydi. Asıl efsane ise 1976’da geldi; Altın Palmiye ödüllü “Taksi Şoförü” (Taxi Driver). Bir sinema kültüne dönüşen filmde Harvey Keitel, Robert de Niro ve Jodie Foster’le çalıştı.(Grand Budapest Hotel- 2014) ve Paolo Sorrentino imzalı “Gençlik” (Youth-2015) gibi başarılı projelerde adından söz ettiren Keitel’ın, vizyona çıkmak için hazırlanan altı projesi var. Gelmiş geçmiş en iyi metot oyuncuları arasında gösterilen Keitel, halen Al Pacino ve Ellen Burstyn ile birlikte Actors Studio’nun eş başkanlığını yürütüyor.

Etiketler: Harvey Keitel


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