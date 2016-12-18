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Hasan bebek helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'de kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde süt kazanına düşerek vücudunda ciddi yanıklar oluşan 2 yaşındaki çocuk, 49. Komando Tugay Komutanlığı helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Hasan bebek helikopterle hastaneye ulaştırıldı

18 Aralık 2016 20:41

Bingöl 112 Komuta Merkezi ekipleri, Adaklı ilçesi Elmaağaç köyünde 2 yaşındaki Hasan Adar Gengeç’in süt kazanına düşmesinden dolayı vücudunda ciddi yanıklar olduğu ihbarı aldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı UMKE ekiplerinden yardım alarak olay yerine harekete geçti. Olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşıma kapalı yolların açılmasında güçlük çekilince 49. Komando Tugay Komutanlığı ile iletişime geçen ekipler, helikopter desteği istedi. Helikopter ile köye ulaşan personeller 2 yaşındaki Hasan’a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, Hasan’ı Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne yetiştirdi. Vücudunda yüzde 15’ye yakın 1. ve 2. derece yanıklar tespit edilen ve hastanede yoğun bakıma alınan Hasan’ın genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl


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