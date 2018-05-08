Hasan Çavuşoğlu: “Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır, umutluyuz”

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, haftayı ve ligi değerlendirdi. Başkan Çavuşoğlu, Kayserispor galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek deplasmanda alınan 3 puanın çok önemine değindi.

“Osmanlıspor ve bizim durumuz ortada”



Çavuşoğlu, “Deplasmanda alınan 3 puan çok önemliydi. Tabii içeride çok zor Osmanlıspor maçı vardı. Osmanlıspor ve bizim durumuz ortada. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ve öyle oldu. Maçta öne geçtik ve bu arada 2. golü bulsaydık o fırsat da vardı ama kısmet olmadı. Osmanlıspor’un da pozisyonları vardı. Burada önemli bir maçta kendi saha ve seyirci avantajımızı değerlendirmeyi isterdik. O maçı alsaydık çok daha farklı bir pozisyonda olurduk” dedi.

“Önümüzdeki Sivasspor maçına odaklanacağız”



Çok önemli bir viraja girdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Şimdi çok önemli bir Sivas maçı var. Puan ve puanlar almaya gidiyoruz. Önümüzde 2 maçımız kaldı. Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır ve umutluyuz. Önümüzdeki Sivasspor maçına odaklanacağız. Önemli 3 oyuncumuz cezalı ve Fernandes sakat. Kadromuz geniş ve o yetenekte futbolcularımız görev aldığında en iyisini yapacaktır” diye konuştu.

“Bazıları bedava maça nasıl girebiliriz anlayışında”



Maçlarda şehirden gereken desteği göremediklerini öne süren Çavuşoğlu, Malatya ve Kayseri maçında kendilerini eksik hissettiklerini aktardı. Çavuşoğlu,”Birçok kişinin gelmesini bekledik ama gelmedi. Ama bu defa özellikle siyasi parti temsilcileri yöneticileri ve milletvekili aday adaylarını görmek istiyoruz. Sonra başkan laf söyledi demesinler ki söylerim. Sanayide benim çalışanım gidip kombine alıyor, harçlığını verip maça geliyor, bazıları bedava maça nasıl girebiliriz anlayışında. Bunlar doğru şeyler değil. Buradaki maçlarda boy gösterebilirsiniz ama önemli olan deplasman maçlarında bizleri yalnız bırakmayın. Bu hafta Alanyaspor'u kimlerin yalnız bırakıp bırakmayacağını göreceğiz. Hayırlısı neyse o olacak. Biz sonuç alarak Alanyasporun hak ettiği yerde ligi bitireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.