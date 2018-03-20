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Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.

Hasan Celal Güzel için TBMMde tören düzenlendi

20 Mart 2018 12:00

Dün yaşamını yitiren eski Bakan Hasan Celal Güzel için TBMM şeref kapısında tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, milletvekilleri ve ailesi katıldı.Güzel'in annesi ise sedye ile törene getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel'in annesine başsağlığı diledi. Özel harekat polisleri, TBMM'de ve çatısında görev yaptı.  

Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz
 

 

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