Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi

Dün yaşamını yitiren eski Bakan Hasan Celal Güzel için TBMM şeref kapısında tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, milletvekilleri ve ailesi katıldı.Güzel'in annesi ise sedye ile törene getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel'in annesine başsağlığı diledi. Özel harekat polisleri, TBMM'de ve çatısında görev yaptı.

Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz

