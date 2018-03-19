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Hasan Celal Güzel kimdir? Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti!

Eski Devlet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlarından Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir süredir tedavi gören Hasan Celal Güzel kimdir?

Hasan Celal Güzel kimdir? Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti!

19 Mart 2018 07:50

Eski bakanlardan Denizli'de özel bir hastanede tedavi gören eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti.
Denizli'de bir termal otelde rahatsızlan Hasan Celal Güzel (73), dün Ankara'ya sevk edildi. Güzel akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güzel'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Hasan Celal Güzel kimdir?

1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi’nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi’nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi.

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