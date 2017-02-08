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Hasan Çetinkaya'yı yaralayan kişi tespit edildi

Kupada oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın yaralanmasına yol açan kişi tespit edildi.


08 Şubat 2017 14:10

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya tribünden atılan bir cisimle başından yaralanmıştı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Çetinkaya’nın yaralanmasına yol açan kişinin kamera kayıtlarından tespit edildiği ve hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak’ suçlarından adli işlem yapılacağı açıklandı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 Şubat Pazar akşamı oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası eleme maçında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet eden kişilerin tespiti amacıyla, kulübümüz tarafından gerekli işlemler yapılmıştır.

Karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başından yaralanmasına yol açan yabancı maddeyi sahaya atan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.
Stadyumdaki kamera görüntülerince tespiti yapılan İ.S. hakkında, ‘kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak’ suçlarından adli işlem yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
 

Etiketler: Hasan Çetinkaya


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