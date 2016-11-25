Spor Toto Basketbol Ligi’nin güçlü ekiplerinden Banvit, Hasan Emir Gökalp’i transfer etti. Emir, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde 16 sayı, 3.1 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları ile oynamıştı. Kariyerine 2012-2013 sezonunda Gelişim Koleji’nde başlayan oyuncu ilk sezonunda 27 karşılaşmaya çıktı ve 4.6 sayı ile 1.5 asist ortalamasıyla oynadı. 2013-2014 sezonunda 16 lig karşılaşmasına çıkan Emir 2.1 sayı ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynarken sezonun ikinci yarısına genç takımla devam etti. 2014-2015 sezonunda Gelişim Koleji ile ligde 34 karşılaşmaya çıkan Emir Gökalp 6.2 sayı ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele ederken, geçtiğimiz sezon ise 34 lig maçında 12.9 sayı, 3.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları ile iyi bir performans sergiledi. Bu sezon başında Banvit’in pilot takımı Bandırma Kırmızı’ya transfer olan Hasan Emir Gökalp Türkiye Basketbol Ligi’nde çıktığı 9 karşılaşmada 16 sayı, 3.1 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları ile oynarken sezonun geri kalanında turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.