Hasan Emre Balcı, Tokatspor Kulübü ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor ile sezon başında sözleşme imzalayan Hasan Emre Balcı, devre arasında kulübüyle karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. İlk yarıda iki gol atan Balcı'nın sosyal medyada ‘haka’ dansı paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Tokatspor ile yollarını ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Balcı, “Tamamen kendi isteğim üzerine ayrılıyorum kulüp yöneticileri gitmemin mantıklı olmadığını söyleseler de ben ekonomik anlamda daha iyi şartları olan bir kulüpte oynamak istediğimi kendilerine belirttim. Manevi anlamda hiçbir zaman sıkıntı yaşatmayan bu güzel camiaya sonsuz teşekkürler ediyorum. Kulüp Başkanımız Mustafa Çevirgen’e daima dürüst ve samimi olduğu için teşekkür ediyorum.

Genel Kaptanımız ve Ağabeyimiz Namık Keskinsu’ya kulübün menfaatlerini korurken futbolcuyu da ezmediği için ve bulunduğum süre boyunca desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kulübe ayak bastığım andan itibaren daima pozitif enerjisiyle gülen yüzüyle ve bir hocadan daha çok bize ağabeylik babalık yapan dürüstlüğüne ve futbol bilgisine inandığım Ercüment Çoşkundere hocama ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Son 10 gün kala toplanan buna rağmen beklenenden çok daha iyi bir performans sergileyen takım arkadaşlarıma bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İyi ki hepinizi tanımışım en ufak sorunum ya da kötü enerji aldığım insan yoktu bu camiada bu kulübe emek veren bütün çalışanlara ve taraftarlara teşekkürler hakkım varsa ben helal ediyorum sizde umarım helal edersiniz. Henüz bir Kulüple anlaşmam ya da görüşmemde olmadı. Hoşçakalın” diye konuştu.

Nurhan İçmez

