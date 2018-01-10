Hasan Ferit Gedik Davası karar için ertelendi

Maltepe'de 2013 yılında gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik'in ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mert Kazan, Şahin Eren, Ferhat Keleş, Hakan Taşhan ve Zafer Turhan cezaevinden getirilirken, 3 tutuksuz sanık ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, olay anına ilişkin mobese kayıtlarının Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden istendiğini ancak kayıt depolama süresi nedeniyle kayıtların gönderilmediğini tutanağa geçirdi. Duruşmada son sözü sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Bunun üzerine sanık avukatları söz alarak müvekkillerini tahliyesini talep etti.

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yargılama süresi ve dosyanın geçirdiği safahatı dikkate alan mahkeme heyeti, dava dosyasının karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmetti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.

Öte yandan adliye ve duruşma salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri ve güvenlik personelleri hazır edildi.

Olayın Geçmişi

Maltepe Gülsuyu'nda 2013 yılı Eylül ayında gösteri yapan gruba silahla ateş açılması sonucu Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddinamede, 5'i tutuklu 35 sanığın 11 yıl ile 269 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Gamze Erdemir - Cenk İşver