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Hasan Ferit Gedik davasında karar

Maltepe'de gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik'in ölümüne ilişkin 35 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığı “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapse çarptırdı.

Hasan Ferit Gedik davasında karar

14 Şubat 2018 17:57

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