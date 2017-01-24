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Hasan Kabze Altınordu’ya imzayı attı

Hasan Kabze, Altınordu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Hasan Kabze Altınorduya imzayı attı

24 Ocak 2017 17:20

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Hasan Kabze, Altınordu modelini oluşturan herkesi çok yakından tanıdığını ifade ederek, “Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ı 2000’li yılların başından beri tanıyorum. Futbol hayatıma yön veren Özkan’a vefa için buradayım” dedi.

Giresunspor maçında takımı izlediğini ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı görüştüğünü belirten 34 yaşındaki golcü, “Genç bir ekibe sahibiz. Bu hem avantaj hem de dezavantaj. Takıma ağabeylik yapıp yol göstererek faydalı olacağıma inanıyorum. Altınordu, kısa sürede gerçekten çok büyük bir organizasyon yapısı kurdu. Duymak ve yaşayıp görmek farklı şeyler. Bu sisteme en küçük bir katkım olursa çok mutlu olurum. Şimdilik sezon sonuna kadar sözleşme imzaladım. Gerisi için sonra yeniden oturup planlayacağız” ifadelerini kullandı.

(Ali Gözeten / İHA)

Etiketler: hasan kabze


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