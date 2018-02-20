Hasan Kabze'den, Beşiktaş-Bayern Münih maçı yorumu

Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray, Sivasspor, Akhisarspor ve Avrupa’da ise Montpellier gibi takımlarda forma giyen Hasan Kabze, Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 'Spor Söyleşileri' programına katıldı. Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu’nda spor spikeri Yasin Dallı’nın moderatörlüğünde yapılan programa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“Şampiyonluk yarışında favorim Galatasaray”

Türk Futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kabze, Spor Toto Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı hakkında şöyle konuştu:

“Şampiyonluk yarışında Galatasaray avantajlı görünüyor. Özellikle Fatih Terim’in gelmesiyle dengeler değişti. Başakşehirspor iyi işlere imza atsa da benim favorim Galatasaray.”

“Arda Turan’a karşı tepkileri abartılı buluyorum”

Son haftalarda gündemi meşgul eden hakem hatalarıyla ilgili olarak konuşan Kabze, “Hakemler de futbolun bir parçası. Büyük maçlarda büyük bir baskı altında kalıyorlar. Bu yüzden hata yapabiliyorlar. Hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Kabze, Barcelona’dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan’a karşı tepkileri de abartılı bulduğunu söyledi.

“Zor bir maç olacak ama Beşiktaş’ın tur şansının olduğunu düşünüyorum”

Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün oynanacak olan Beşiktaş-Bayern Münih maçıyla ilgili yaptığı yorumda, “Bayern Münih çok güçlü bir takım. Beşiktaş önemli bir maça çıkacak. Zor bir maç olacak ama Beşiktaş’ın tur şansının olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Hasan Kabze, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Spor yapmaya özen gösterin. Ancak spor tek başına yeterli değil. Onun yanında eğitim de önemli. Kendinizi geliştirin. Bunun sonucunda başarı gelecektir.”