Hasan Küçükçetin Diriliş Ertuğrul'da! Hasan Küçükçetin kimdir?

TRT 1'in reytin rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna biri isim daha katılıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul'a yeni sezon öncesi Orhan Kılıç, Ogün Kaptanoğlu ve Aslıhan Güner dahil olmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri veda etmişti. Son olarak ise Hasan Küçükçetin kadroya dahil oldu.

Hasan Küçükçetin diziye dahil oluyor

Daha önce yine bir tarihsel dizi olan Muhteşem Yüzyıl'da da rol Hasan Küçükçetin, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, yaklaşık 30 kilo verip sakallarını da uzattı.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. 2000 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'a ilk geldiğinde sahne deneyimi olsun diye bir yıl çocuk tiyatrosunda çalıştı. Aynı yılın sonunda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra da bir yıl devlet tiyatrolarında çalıştı. 2007 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Menekşe ile Halil" dizisinde Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ, Fırat Tanış, Yıldız Kültür, Murat Daltaban ile beraber oynadı.

2008 - 2010 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü"nde Şevket karakterini canlandırdı.