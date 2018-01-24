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Hasan Türk Çanakkale Dardanel'de

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Çanakkale Dardanel merkez orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Hasan Türk’ü renklerine bağladı.

Hasan Türk Çanakkale Dardanelde

24 Ocak 2018 18:04

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Çanakkale Dardanel transferlerine devam ediyor. Şahin Ali Terzi, Hüseyin Cankut Atasoy, Ahmet Mert Bayındır’dan sonra Beşiktaş alt yapısında yetişerek A takımına yükselen ve son olarak da Kırklarelispor’da oynayan, merkez orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Hasan Türk’ü, düzenlenen imza töreniyle renklerine kattı.

İmza töreninde konuşan Sportif Direktör Fadıl Kurt, transferleri teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda yaptıklarını söyledi. Ardından konuşan, orta saha oyuncusu Hasan Türk ise transferinin olmasından dolayı hocalarına teşekkür ettikten sonra, Çanakkale Dardanel’e faydalı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

 

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