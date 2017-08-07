Hasankeyf’te antik liman yapılacak

Hasankeyf ilçesinde bir yandan su altında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemleri devam ederken, bir yandan da su altında kalacak olan yerlerin jeolojik ve jeoteknik bakımdan güçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü Ali Naci Köksalı, Bölge Müdür Yardımcıları ve teknik heyeti ile birlikte Hasankeyf ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Hasankeyf Antik Kenti Jeolojik ve Jeoteknik bakımdan güçlendirilmesi işini yerinde inceleyen heyet, yapılacak iş kapsamında yukarı Hasankeyf antik kenti güçlendirilerek korunacağı bildirildi. Yapılacak çalışmalarda tehlike arz eden kayaların düşürüleceği ve vadilerin dolgusu yapılarak antik liman yapılacağı aktarıldı.

Mehmet Şükrü Yıldırım