Hasankeyf’te El Rızk Camii minaresi, sökülerek taşınacak

Ilısu Baraj suları altında kalacak olan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te yürütülen projelerden olan kale ve mağaraların dolgu çalışması, taşınacak eserler ve yeni yerleşim yeri çalışmaları hakkında Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen bilgi verdi. Kısa bir süre sonra Ilısu Barajı’nda su tutulacağını belirten Başkan Kusen, “1 Haziran tarihi itibariyle Ilısu Barajı’nın kapakları tutulacak. Yani artık Dicle Nehri dizginlenmiş olacak. Su dolduktan sonra su göl havzası içinde kalacak olan Hasankeyf’te bazı çalışmalar yapılıyor. Öncelikle yeni bir Hasankeyf yerleşim yeri alanı yapılıyor. 200’e yakın iş yeri çalışması bitti sayılır. Tabi ki fiziki gerçekleşme şehrin yapısıyla ilgili yüzde 75 civarındadır. Daha yüzde 25 gibi bir çalışma devam ediyor. Yeni yerleşim yerinin tamamen bitmesiyle ilgili alt yapı, üst yapı ve kamu kurumlarına ait binalar ve vatandaşın yerleşeceği binalarla birlikte tahminim Ağustos veya Eylül ayına kadar bir sürece ihtiyaç var" dedi.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Tarihi caminin Zeynel Bey Türbesi gibi bütün olarak taşınmaması kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Başkan Kusen, "Daha önce kamuoyu tarafından biliniyor Zeynel Bey Türbesi bütünsel anlamda bir çalışmayla yeni yerleşim yerine taşındı. Şu anda ihalesi yapılmış ve bitmiş olan taşıma çalışmalarının devam eden ve bütünsel anlamda taşınacak olan İmam Abdullah Türbesi ve hamam bulunuyor. İmam Abdullah Türbesi bizim için önem arz ediyor. İnanç turizmi açısından da önemli. Peygamberimizin yakın akrabası ve kendisi sahabedir. Bütünsel anlamda taşınması bizim için önem arz ediyor. Kızlar Camii olarak tabir ettiğimiz Eyyubi Camii, Koç Camii, Sultan Süleyman Eyyubi Camii minaresi ve aynı döneme denk gelen El- Rızk Camii minaresi olarak bildiğimiz tarihi dokumuzda bu taşıma projesi çerçevesinde. Ancak son 2-3 gün önce edindiğim bilgiye göre hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Zeynel Bey bütünsel anlamda taşınması bizi sevindirmişti. Bu mühendislik harikası, güzellik timsali minarelerimizin de bu şekilde taşınacağı konusunda kamuoyunda hep bu bilgiler vardı. Bize de verilen bu bilgiler bu şekildeydi. Ancak 2-3 gün öncesinde öğrendiğimiz şekli ile bu tarihi dokunun taşları tek tek işaretlendirilip sökülerek taşınacağı şeklinde oldu. Bizim için böyle bir taşıma olmaz. Bir nakil de olmaz. Çünkü Hasankeyf’in minareleri müthiş kitabelerle ve motiflerle bezeli. O taşı söktüğümüz zaman mutlaka tahrip etmiş olacağız. Bütünsel anlamda taşınmasını arzu ederdik. Ayrıca orta kapı olarak tabir ettiğimiz yerde de bir çalışma yapılıyor. Kalenin ikinci kapısı o bütünsel değil de üç parça halinde taşınacağı şeklinde gelen bilgiler arasında" deyi konuştu.

"Yıl sonuna kadar viyadük trafiğe açılır"

Belediye Başkanı Kusen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Su tutma olayı ile birlikte oluşacak göl alanının Hasankeyf, Gercüş, Midyat, Batman karayolunun trafiğe sıkıntı oluşturmadan ulaşımın sağlanabilmesi için ve köprü ve büyük bir viyadük yapıyor. Bin 100 metre uzunluğunda bayağı geniş bir mesafeyi kaplayan bir köprü yapılıyor. Bu köprü de muhtemelen 2018’in sonuna doğru tek şeritli olsa da trafiğe açılacağı bilgisi var. O çalışmalar da devam ediyor. Su tutma olayıyla paralel olarak çalışmalar devam ediyor. Hasankeyf’in Roma döneminden kalan ve bu bölgenin en görkemli kalesi var. Bu kale Ilısu Baraj göl havzasının üst kotlarında kalacak. Yani orası su altında kalmayacak. Etrafında yüksekçe vadiler var ve ova içinde mağaralarda var. O mağaralardan kalenin altına su sızmasın diye kalenin etrafında kaleyle suyun temasını kesecek izolasyon çalışmasıyla ilgili bir kaya dolgusu yapılıyor. Oda baraj göl oranın dolma süresiyle alakalı şu anda Hasankeyf kalesinin etrafında kaya dolgu çalışmasıyla ile izolasyon çalışmaları devam etmektedir".

Hüseyin Sakar - Sevban Sevkal