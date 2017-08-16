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Hasankeyf’te riskli kayalar yıkılıyor

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde riskli kayalar birer birer yıkılıyor. Batman Valisi Ahmet Deniz, kayaların sosyal medyada dinamit kullanılarak yıkıldığının iddia edildiğini belirterek, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.

Hasankeyfte riskli kayalar yıkılıyor

16 Ağustos 2017 11:45
Hasankeyf’te riskli kayalar yıkılıyor - Tıkla İzle

Hasankeyf'in en büyük kanyonu olan Kale Kanyonu'na dolgu yapılması çalışmasına da başlandı. Antik kentin jeolojik-jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında, dolgu yapılacak kale kanyonunda risk teşkil eden kayalar tek tek yıktırılıyor. Dolgu çalışması sırasında can güvenliği nedeniyle durumu acil olan kayaların yıkım çalışmalarına başlandı. 

Özel bir dağcı ekibiyle riskli kayaların yıkımı sırasında oluşan toz bulutu, sosyal medyada dinamit kullanıldığı iddialarına neden oldu. Bu iddiaların bazı haber sitelerinde de yer alması üzerine Batman Valisi Ahmet Deniz, sosyal medya hesabında dinamit iddialarını yalanlayan bir video paylaşarak, "Hasankeyf'te tehlike arz eden kayaların kaldırılması esnasında dinamit kullanılması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: Hasankeyf


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