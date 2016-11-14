Musul operasyonuna katılan Şii Haşdi Şabi milislerinin DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle bir çocuğa işkence ederek öldürmesi ve sonrasında tankla üstünden geçmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Haşdi Şabi milislerinin kendi çektiği görüntülerde çocuğun DEAŞ mensubu olduğu iddia ediliyor. Diğer teröristlerin nerede olduğu sorulan çocuk daha sonra Haşdi Şabi birliği komutanının emri doğrultusunda sürüklenerek tankın altına götürülüyor. Haşdi Şabi milisleri önce çocuğa ateş açarak öldürüyor daha sonra da tankla cesedinin üstünden geçiyorlar.

Uluslararası Af Örgütü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Iraklı güçlerin Musul’un güneyinde ele geçirdikleri köylerdeki sakinlere işkence yaparak onları yargısız infaz ettiğine dair haberlerin derhal soruşturulmasını talep etmişti. Yapılan açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü'nden araştırmacılar Musul'un güneybatısı ve güneyinde bulunan Ninova vilayetinin al-Şura ve al-Kayyara ilçelerine bağlı birkaç köyü ziyaret etti. Araştırmacılar, geçen Ekim ayında en az altı kişinin, kendilerine DEAŞ’la bağlantısı olduğu şüphesiyle yargısız infaz edildiğini gösteren deliller elde etti” denildi.