Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Haşdi Şabi çocuğa işkence ederek tankla ezdi

Haşdi Şabi çocuğa işkence ederek tankla ezdi

Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin Musul yakınlarında bir çocuğa işkence ederek tankla ezdiği görüntüler ortaya çıktı.

Haşdi Şabi çocuğa işkence ederek tankla ezdi

14 Kasım 2016 13:48
Haşdi Şabi çocuğa işkence ederek tankla ezdi - Tıkla İzle

Musul operasyonuna katılan Şii Haşdi Şabi milislerinin DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle bir çocuğa işkence ederek öldürmesi ve sonrasında tankla üstünden geçmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Haşdi Şabi milislerinin kendi çektiği görüntülerde çocuğun DEAŞ mensubu olduğu iddia ediliyor. Diğer teröristlerin nerede olduğu sorulan çocuk daha sonra Haşdi Şabi birliği komutanının emri doğrultusunda sürüklenerek tankın altına götürülüyor. Haşdi Şabi milisleri önce çocuğa ateş açarak öldürüyor daha sonra da tankla cesedinin üstünden geçiyorlar.

Uluslararası Af Örgütü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Iraklı güçlerin Musul’un güneyinde ele geçirdikleri köylerdeki sakinlere işkence yaparak onları yargısız infaz ettiğine dair haberlerin derhal soruşturulmasını talep etmişti. Yapılan açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü'nden araştırmacılar Musul'un güneybatısı ve güneyinde bulunan Ninova vilayetinin al-Şura ve al-Kayyara ilçelerine bağlı birkaç köyü ziyaret etti. Araştırmacılar, geçen Ekim ayında en az altı kişinin, kendilerine DEAŞ’la bağlantısı olduğu şüphesiyle yargısız infaz edildiğini gösteren deliller elde etti” denildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!