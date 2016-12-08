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‘Haşdi Şabi, PKK’ya silah verdi’ iddiası

Haşdi Şabi’nin, terör örgütü PKK’ya tanksavar ve uçaksavar verdiği iddia edildi

Haşdi Şabi, PKKya silah verdi iddiası

08 Aralık 2016 10:10

DEAŞ’ın Musul’u işgalinden sonra Irak’ın Şii lideri Ayetullah Ali Sistani’nin çağrısıyla kurulan ve Musul operasyonuna katılması ile gündeme gelen Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, PKK ile ortaklık yaptığı ileri sürüldü. “Şiilerin IŞİD’i” olarak tanımlanan ve geçtiğimiz günlerde Irak Parlamentosu tarafından resmi olarak Irak Silahlı Kuvvetleri’nin bir parçası olarak kabul edilen Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, terör örgütü PKK’ya tanksavar ve uçaksavar verdiği iddia edildi.

Kandil’de yapılan ve PKK/KCK’nın üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Şii milis gücü Haşdi Şabi’den alınacak tanksavar ve uçaksavarların konuşulduğu belirtildi.

Neşet Dişkaya / Gazete Habertürk


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