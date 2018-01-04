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Hases Otomotiv, üçüncü şubesini Çekmeköy'e açtı

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe tecrübe sahibi olan Hases Otomotiv, üçüncü şubesini Çekmeköy'e açtı.

Hases Otomotiv, üçüncü şubesini Çekmeköye açtı

04 Ocak 2018 11:23

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe tecrübe sahibi olan Hases Otomotiv; Eskişehir ve Afyon’un ardından İstanbul Çekmeköy'de şube açtı. İstanbul Anadolu yakasının en büyük servisi olan Hases Otomotiv 3 bin 500 metrekare kapalı alan servis, 2 bin metrekare açık ve kapalı alanda ikinci el hizmeti verecek.

Hases Otomotiv’in kurucularından Zerrin Menteşeoğlu, "Eskişehir’ de temelleri atılan şirketimiz üstün teknolojilerin her geçen gün yenilendiği dünyamızda Hases Otomotiv olarak biz de son sistem servis donanımı ve her zaman müşteri memnuniyeti odaklı çalışan uzman kadromuzla Çekmeköy'de müşterilerimize hizmete başladık. Çekmeköy nüfus olarak ortalama 250 bin kişinin yaşamış olduğu güzel bir ilçe. Biz de bu anlamda şirket olarak ikinci el satışı da hizmet ağımıza ekledik" şeklinde konuştu. 

 

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