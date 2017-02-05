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Hasibe ninenin çocukları maaşını alıyor ama annelerine bakmıyor iddiası

Adana'da 86 yaşındaki kadın, tek odalı bir evde yaşam mücadelesi verirken, çocuklarının kadının yaşlılık maaşını alıp, kendisine bakmadıkları ileri sürüldü.


05 Şubat 2017 09:47

Hasibe Zengin yıllar önce evlenip 1'i kız 3 çocuk sahibi oldu. Ancak bir süre sonra kocası hayatını kaybetti. Zengin, 3 çocuğunu güçlükle büyüttü. Çocuklar evlenip iş sahibi olduktan sonra ayrı ev kurdu. Zengin ise tek başına hayatını sürdürmeye başladı. Ancak Zengin 86 yaşına geldiği için artık bireysel ihtiyaçlarını güçlükle gideriyor. Üstelik tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklarının ise Hasibe Zengin'i sadece yaşlılık maaşını almak istediklerinde ziyaret edip bankaya götürdüğü, maaşını çektikten sonra yaşlı kadını tek başına yaşadığı eve getirdikleri ileri sürüldü.

"Tek başına yaşamak çok zor"

Zengin tek başına yaşamanın çok zor olduğunu belirterek, "Ben artık çok yaşlandım kendi ihtiyaçlarımı gideremiyorum. Çocuklarım var ama bana bakmıyorlar. Ben onları doğurdum büyüttüm ancak onlar bana bakmıyor. Bu duruma çok üzülüyorum ama ne yapayım bakmıyorlar" dedi.

"Çocukları yaşlılık maaşını alıyor bakmıyor"

Zengin'in ev sahibi Bahri Doğa ise mahalleli olarak Zengin'e kendilerinin baktığını, çocuklarının bakmadığını ifade ederek, "Ben yılladır Hasibe nineye bu tek odalı yeri verdim kira almıyorum. Allah rızası için ona bakıyorum. Mahalleli de bütün yardımına koşuyor. Ama yine de olmuyor. Çocukları nineye sahip çıkmıyor. Yaşlılık maaşı alacağı zaman gelip götürüp maaşını alıyorlar sonra geri buraya getiriyorlar. Bu nineye devletin sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 


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