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Hasret bitiyor! Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi açıklandı!

Hasret bitiyor! Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi açıklandı!
Hasret bitiyor! Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi açıklandı!

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de başlıyor…

Hasret bitiyor! Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi açıklandı! - Tıkla İzle


Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicileri ekrana bağlayan “Diriliş Ertuğrul” yeni sezonuyla da büyük sürprizlerle karşımıza çıkacak...

Tekden Film tarafından hayata geçirilen “Diriliş Ertuğrul”un senaryosunda ve yapımcılığında Mehmet Bozdağ imzası bulunuyor.

85 ülkede ülkede dünya izleyicisiyle buluşan “Diriliş Ertuğrul” bu yıl da izleyenleri ekrana bağlayacak bölümlerle TRT1'de olacak.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete rol alıyorlar.
 

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