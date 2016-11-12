Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te eşinden ayrı yaşayan Yusuf Kekeç, çalıştığı servis aracıyla bir yıl önce kanser hastalığına yenik düşen kızının bulunduğu Asri Mezarlık'a gitti. Kızının mezarı başında bir süre dua eden Yusuf Kekeç, yanında getirdiği ipi mezara en yakın bölgedeki çam ağacına bağlayarak intihar etti. Kekeç, mezarlık görevlileri tarafından ağaca asılı halde bulundu. Olayı yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta güvenlik şeridi çekerek, olay yerinde inceleme yaptı.

Kızı kanserden öldü

Biri kız iki çocuğu bulunduğu öğrenilen Yusuf Kekeç'in, çok düşkün olduğu kızı İlkgül Esma Kekeç kanser rahatsızlığı nedeniyle 5 yaşında vefat etti. Yaklaşık 15 aydır mezarda yatan kızının sürekli kızını ziyaret eden Yusuf Kekeç, sosyal medya hesabından da kızının mezarının resimlerini paylaşarak hasretini dile getirdi.

Her gün yanındayım canım kızım"

Kızından geriye kalan fotoğraflarını da paylaşan Baba Yusuf Kekeç, paylaşımlarında ise "Allah kimseye kız acısını vermesin. Allah verdi Allah aldı. Her gün yanındayım canım kızım. Nur içinde yat" yorumlarını yaptı.

Son kez annesine uğradı

Kekeç, kendisini ağaca astığı mezarlığa gitmeden yaklaşık bir saat önce ise annesi Yüksel Kekeç'in yanına uğradı. Yusuf Kekeç'in annesine "Anne yeni kazak aldım traş da oldum. Nasıl yakışmış mı" diye sorduğunu öğrenildi. Yusuf Kekeç'in annnesine bir miktar para vererek, borçları da ödemesini istediği ve bir süre sonra evden ayrıldığı ortaya çıktı.

Acı haberi alan anne Yüksel Kekeç ise oğlunun ağaçta asılı bulunduğu, torunun ise toprak altında yattığı mezarlığa gelerek, göz yaşlarını tutamadı. Ölüm nedeni henüz kesin olarak belirlenemeyen Yusuf Kekeç'in cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.