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Hassa'dan Suriye'deki PYD karakoluna top mermisi atışları sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesi karşısında yer alan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mevzilerine top mermisi atışları yapıldı.

Hassadan Suriyedeki PYD karakoluna top mermisi atışları sürüyor

27 Nisan 2017 13:17
Hassa'dan Suriye'deki PYD karakoluna top mermisi atışları sürüyor - Tıkla İzle

Suriye’nin Karababa Köyü'ndeki sözde PYD karakoluna terör örgütü PKK bayrağı çekilmesi üzerine Hassa ilçesi Sugediği Köyü sınır hattında bulunan Akbaba Karakolundan angajman kuralları gereği yeniden top mermisi atışları yapıldığı belirtildi.

İki karakol arasındaki mesafenin yaklaşık iki kilometre civarında olduğu belirtilirken, PYD terör örgütüne yönelik bu atışların devam edeceği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay’ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna ve Kızılçat Hudut Karakoluna, havan saldırısında bulunulduğunu açıklamıştı.

İsmet Biçen
 

Etiketler: Hassa, PYD, Suriye


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