Hassas anneler çay saatinde sağlık için bir araya geldi

Medicana International İstanbul Hastanesinde gerçekleşen seminerde hassas annelerin sorunlarına çözüm arandı. İnteraktif olarak gerçekleşen seminere Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Küçük, Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, Hassas Anne Ece Kumkale ve Büyükçekmece anneleri katıldı. Takipçileri için canlı yayın yapan Ece Kumkale, konuklardan ve takipçilerden aldığı sorularla doktorlarla sağlık söyleşisi gerçekleştirdi.

“Türkiye’de anneler çocuklarına karşı oldukça hassas, Avrupa’da durum böyle değil”

Etkinlik sırasında annelerin sorularını yanıtlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Küçük, annelerin çocuk ve bebek bakımları konusunda oldukça hassas olduğunu belirterek, “Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız. Onların sağlıklı kalmaları daha çok gülüp oynamaları Emin’im hepimizin en büyük arzusudur. Ben çocuk sağlığı uzmanı olarak hasta çocukları tedavi etmenin korumaktan zor olduğunu düşünüyorum. Bu yönde yapılabilecek en güzel şey düzenli yılda bir doktor kontrolü ve tarama tetkikleri ile birlikte sağlıklı beslenme sayılabilir. Sağlığı koruyucu olarak düşünülen ve tıbben tam kanıtlanmamış bitki kökenli gıda takviyeleri benim çok güvenmediğim ürünler olması nedeniyle önermemekteyim. Çocuklarımız üzerinden bu tür ticari ürünler ile deneme yapılmasını çok yanlış buluyorum. Bu ürünler bitkisel olsa da zararları konusunda tam ve net bilimsel çalışma bulunmuyor. Aşılar konusunda oldukça hassas olunmalı ve mümkünse eksiksiz aşılama yapılmalı. Düzenli beslenme ve spora yönlendirme yapılarak sağlıklı kalmayı öğretmeliyiz” dedi.

“Obezite yetişkinler kadar çocuklar için de önemli risk faktörü”

Diyetisten Yıldız Melek Aksoylu obezitenin hem yetişkinler hem de çocuklar için önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayarak, “Sağlıklı olmak, kilo almamak, bir takım hastalıklardan korunmak ve daha kaliteli bir yaşam için beslenme büyük bir faktördür. Davet ediyorum, günlük hayatınızda yapacağınız ufak tefek değişiklikler bile büyük bir başlangıçtır. Bu yüzden kısa vadeli yatırımlar yerine uzun sürelere yaydığınız ve devam ettirebileceğiniz beslenme alışkanlıkları kazanmaya çalışın. Aynı yerde saymaktansa ayda verilen 1 kg bile, 2 yıl içinde size büyük bir değişim olarak geri dönecektir” ifadelerini kullandı.

“Uzun süreli aç kalarak enerjinizi tüketmeyin”

Aksoylu, uzun süre aç kalarak zayıflamayı ya da çok düşük enerjili diyetlerin tercih edilmemesini söyleyerek. “Bunlar hem kilo kaybınızı engelleyecek, hem de tatlı ihtiyacınızı arttıracaktır. Akşam yemeklerine saldırmamak ve akşam yemeğinden sonra tekrar bir şeyler yeme ihtiyacı hissetmemek için atıştırmalıklarınızı gün içine yaymalısınız” dedi.

“Çocuklar sağlıklı beslensin istiyorsanız önce siz örnek olun”

Etkinlikte çocuk beslenmesine de değinen Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, beslenme alışkanlığının ailelerden başladığını belirterek şunları ekledi; “Siz ne yerseniz çocuklarınız da onları tercih edecektir. Çocuklarınızın küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ve dengeli beslenmesine dikkat ediniz ki sağlıklı bir birey olabilsinler. 9-10 yaşlarında gelen karaciğer yağlanmaları, tek yönlü beslenme ve hareketsiz yaşam beni gerçekten çok üzüyor. Benim çocuğum bunu yemez diyerek algısını etkilemeyin. Emir ya da yasaklar koymak yerine tadına bakmasını rica edin ve sabır gösterin. Sürekli çikolata ya da fast food ile ödüllendirmek yerine başka şeylerle ödüllendirmeye çalışın ve asla şart koşmayın".