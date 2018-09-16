Hasta eşini ziyarete giden genç başhekim öldü

Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan, Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan ve rahatsızlığı sebebiyle İzmir'de tedavi görmekte olan eşi Pınar Kaydan'a ziyaret giderken aniden rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Kaydan, Nazilli'de görev yaptığı özel hastaneye getirildi. Yoğun bakıma alınan Kaydan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan 38 yaşındaki genç Başhekimin ikindi namazına müteakip memleketi Atça'nın Çarşı Camisinden son yolculuğa uğurlanacağı ve Çomaklı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Ali Soydemir