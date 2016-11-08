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Hasta numarası yapıp eniştesini bıçakladı

Samsun'da aralarında sorun bulunan halasının kocasını hasta numarası yapıp kendisini hastaneye götürme bahanesiyle evinden alan genç, eniştesini 12 yerinden bıçakladı.


08 Kasım 2016 16:36

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde Badırlı Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.Ç. (44), sağ karın boşluğu, sağ göğüs üstü, sol göğüs altı, sırtı ve kafasının arkası olmak üzere 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ç., ameliyata alındı. 

Jandarma yaptığı araştırma sonucu bıçaklı saldırıyı 23 yaşındaki B.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili B.Ç. ve yanında bulunan kardeşleri Ö.Ç.(21) ve H.Ç.(19) İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerde ilginç ayrıntı ortaya çıktı. B.Ç.'nin hasta numarası yaptığı ve kardeşleri Ö.Ç. ve H.Ç.'yi de yanına alarak hastaneye gitme bahanesiyle enişteleri Ş.Ç.'yi yanlarında götürmek için evinden araçlarına aldıkları, olay yerine gelince B.Ç.'nin kusma numarası yapıp araçtan indiği ve bu sırada merak edip yardım etmek için peşinden gelen eniştesi S.Ç.'yi bıçakladığı öğrenildi.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kardeş bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay
SAMSUN


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