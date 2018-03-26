Diğer
Kategoriler

Hasta tarafından tekmelenen hemşirenin zor anları

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokakta baygın halde bulunan epilepsi hastasına yardım ettiği sırada tekmelenen hemşire zor anlar yaşadı. Kendisine gelen hasta hemşireden özür diledi.

Hasta tarafından tekmelenen hemşirenin zor anları

26 Mart 2018 15:59
Hasta tarafından tekmelenen hemşirenin zor anları - Tıkla İzle

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Turgut Milas ‘Sara Nöbeti’ gelince baygınlık geçirip yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir hemşire ise sara nöbeti tutan hastaya müdahale ederek yan çevirip nefes almasını sağlamaya çalıştı. Bir süre sonra kendisine gelmeye başlayan Turgut Milas bilinçsizce etrafı tekmelemeye başladı. Tekmelerin hedefi olan hemşire neye uğradığını şaşırırken kendisini araya giren vatandaşlar kurtardı. Sara nöbetini atlatan hasta yaptığı hareketin bilinç dışı olduğunu belirterek kendisine yardım eden hemşireden tekmelediği için özür diledi.

Sara nöbeti tutan Turgut Milas daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla kontrol amaçlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  

Vedat Kılıç

Etiketler: Zonguldak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç