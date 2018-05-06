Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı!

Kaza, İskenderun-Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuk hastayı, Hatay Devlet Hastanesine götüren 112 Acil Servis ambulansı, karşı yönden 31 B 5578 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda takla atan ambulans yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki çocuk hasta, babası, ambulans sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları başka bir ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.