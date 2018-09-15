Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı...



Kaza, saat 06.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta olan 34 BH 5570 plakalı ambulans, Büyükdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontroldne çıkan araç önce yayalara, daha sonra ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ambulans içerisinde bulunan 2'si sağlık görevlisi, hasta ve hasta yakını ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.