Hasta taşıyan ambulans trafik sıkışınca ters yöne girdi

Kaza, Yayla Mahallesi Liman Caddesi mevkisinde meydana geldi. Kadırga rampası mevkisinde trafiğin sıkışması üzerine taşıdığı hastayı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürmek isteyen ambulans sürücüsü ters yöne girdi.

Sürücüsü öğrenilmeyen 67 AC 598 plakalı ambulans ile ters yöne girerek 49 yaşındaki Şahin Ç.'yi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirdiği sırada başka bir vakaya giden 67 EV 352 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hastaneye yetiştirilmeye çalışan 49 yaşındaki Şahin Ç. İle ambulans görevlileri 42 yaşındaki Serdar Ö., 34 yaşındaki Mehmet P., 21 yaşındaki Alişan G. ve 36 yaşındaki Hülya B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

Barış Doğan

