Diğer
Kategoriler

Hasta taşıyan ambulans trafik sıkışınca ters yöne girdi

Zonguldak kent merkezinde iki ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans trafik sıkışınca ters yöne girdi

03 Ocak 2018 17:18

Kaza, Yayla Mahallesi Liman Caddesi mevkisinde meydana geldi. Kadırga rampası mevkisinde trafiğin sıkışması üzerine taşıdığı hastayı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürmek isteyen ambulans sürücüsü ters yöne girdi.
Sürücüsü öğrenilmeyen 67 AC 598 plakalı ambulans ile ters yöne girerek 49 yaşındaki Şahin Ç.'yi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirdiği sırada başka bir vakaya giden 67 EV 352 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hastaneye yetiştirilmeye çalışan 49 yaşındaki Şahin Ç. İle ambulans görevlileri 42 yaşındaki Serdar Ö., 34 yaşındaki Mehmet P., 21 yaşındaki Alişan G. ve 36 yaşındaki Hülya B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı. 

Barış Doğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç