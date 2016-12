Seyhan ilçesindeki Ömür Tıp Merkezi acil servisine başvuran bir kadın hastayı muayene ettikten sonra tetkik isteyen Dr. Talip Yalım, kabinde başka bir hastaya bakarken henüz bilinmeyen bir nedenle kadın hastanın yakınının saldırısına uğradı. Kasığına tekme atılan doktor düşerken de başını çarptı. Tıp merkezinde testis ve kafa travması tanısı konulan Dr. Yalım, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji ve Beyin Cerrahi Klinikleri tarafından gözlem amacıyla yatırıldı.

Dr. Talip Yalım’ı uğradığı saldırı sonrası hastanede ziyaret eden Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Ömür Tıp Merkezi Acil Servisinde görev yapan Dr. Talip Yalım, yüzünde uyuşma şikayeti ile hastaneye başvuran bir bayan hastayı muayene ettikten sonra tetkik istiyor. Sonra yan kabindeki başka bir hastaya bakarken biraz önce baktığı hastanın bir yakını tarafından nedensiz bir şekilde kasıklarına uçarak tekme atılıyor. Meslektaşımız acıyla kıvranırken hasta yakını bir tekme daha atıyor. Arkadaşımız şiddetli ağrıdan hastaya bakamıyor. Yere düşerken kafasını da çarpıyor. Meslektaşımız çalıştığı Ömür Tıp Merkezinden acil olarak testis travması ve aynı zamanda kafa travması tanısıyla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Tedavisi takip ediliyor" dedi.

Meslektaşlarının haklarını her türlü yasal ve hukuki yollardan arayacaklarını ifade eden Dr. Ökten, "Bu süreçte her türlü şiddete uğrayan hekimlerin şikayetlerinden kesinlikle vazgeçmemelerini istiyoruz. Her zaman için meslektaşlarımın yanındayız. Sağlıkçılara saldırı yapanların hemen tutuklanmasını ve cezaların ağırlaştırılmasını istiyorum. Bu konuda Sağlık Bakanlığını göreve çağırıyorum. Cezalar artarsa bu tür olayların kısmen önlenebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.