Diğer
Kategoriler

Hasta yakınından doktora saldırı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi acil bölümünde hafta sonu görevli olan Dr. İbrahim Şenocak hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Emniyete intikal eden olayda Dr. Şenocak kimliği belirlenemeyen hasta yakınından şikayetçi olurken, olayla ilgili olarak Sağlık-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Şenol Şahin hastane önünde bir açıklama yaptı.


12 Aralık 2016 17:23

Şahin açıklamasında şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta sonu hastanemizin acil bölümünde Dr. İbrahim Şenocak maalesef bir darbe maruz kaldı ve bunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de onlarca sağlık çalışanı darbe maruz kalmıştı. Ölenlerde oldu. Bundan sonra olmamasını temennii etmek bizim için zor. Maalesef bazıları sağlık çalışanlarını veteriner zannediyor ama ne doktorlarımız ne de hemşirlerimiz veteriner değildir. 7 gün 24 saat büyük Türk milletine hizmet etmekle şeref duyan ve bu milletin içinden çıkmış insanlar. Onlar gibi bu tiopraklarda yaşan insanlar.”

"Haddinizi bilin"
Konunun yargıya taşındığı ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Şahin, “Sendika olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kesinlikle bu işi yapanın cezasız kalmayacağını eminiz ve cezasızda kalmayacaktır. Temennimiz o ki, bundan sonra vatandaşlarımız hiç bir sağlık çalışanına elini kaldırmasın. Aynı vatandaşımız bamkaya gittiğinde veya adliyeye her hangi bir işlem yaptığında birine el kaldırdığında en ağır cezayı görüyor, burda da göreceğine eminiz. Kimse adliyeye gidince hakime yada savcıya el kaldıramıyorsa, doktora veya vatandaşa da el kaldırılamaz. Biz burada vatandaşımızın canı ile uğraşıyoruz. Canın ne olduğunu canı yanan bilir. Dolayısıyla vatandaşlardan tek isteğimiz "Lütfen Haddinizi Bilin". Haddinizi bilmiyorsanız, biz sendika olarak hukuka güvenimiz tam. Bu konuda cezasız kalmayacak. Bizler Türk Milletinin içinden çıkmış insanlarız. Canla uğraşıyoruz, kanla uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

Çürükleri temizlemek bu milletin görevidir
Hasta yakının doktora tokat attığını söyleyen Şahin sözlerine şöyle devam etti:
“Kendini bilmez bir hasta yakını doktorumuza tokat attı. Biz devlet memuruyuz. Anayasanın 90. maddesi bize grev hakkı veriliyor. Biz şimdi buradaki doktorlara "hastaya bakmayın" desek kime ne faydası olacak. Çürükleri temizlemek bu milletin görevidir." 

Ayşe Üngör

Etiketler: ankara, doktora saldırı, hasta yakını


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç