Şahin açıklamasında şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta sonu hastanemizin acil bölümünde Dr. İbrahim Şenocak maalesef bir darbe maruz kaldı ve bunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de onlarca sağlık çalışanı darbe maruz kalmıştı. Ölenlerde oldu. Bundan sonra olmamasını temennii etmek bizim için zor. Maalesef bazıları sağlık çalışanlarını veteriner zannediyor ama ne doktorlarımız ne de hemşirlerimiz veteriner değildir. 7 gün 24 saat büyük Türk milletine hizmet etmekle şeref duyan ve bu milletin içinden çıkmış insanlar. Onlar gibi bu tiopraklarda yaşan insanlar.”

"Haddinizi bilin"

Konunun yargıya taşındığı ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Şahin, “Sendika olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kesinlikle bu işi yapanın cezasız kalmayacağını eminiz ve cezasızda kalmayacaktır. Temennimiz o ki, bundan sonra vatandaşlarımız hiç bir sağlık çalışanına elini kaldırmasın. Aynı vatandaşımız bamkaya gittiğinde veya adliyeye her hangi bir işlem yaptığında birine el kaldırdığında en ağır cezayı görüyor, burda da göreceğine eminiz. Kimse adliyeye gidince hakime yada savcıya el kaldıramıyorsa, doktora veya vatandaşa da el kaldırılamaz. Biz burada vatandaşımızın canı ile uğraşıyoruz. Canın ne olduğunu canı yanan bilir. Dolayısıyla vatandaşlardan tek isteğimiz "Lütfen Haddinizi Bilin". Haddinizi bilmiyorsanız, biz sendika olarak hukuka güvenimiz tam. Bu konuda cezasız kalmayacak. Bizler Türk Milletinin içinden çıkmış insanlarız. Canla uğraşıyoruz, kanla uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

Çürükleri temizlemek bu milletin görevidir

Hasta yakının doktora tokat attığını söyleyen Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Kendini bilmez bir hasta yakını doktorumuza tokat attı. Biz devlet memuruyuz. Anayasanın 90. maddesi bize grev hakkı veriliyor. Biz şimdi buradaki doktorlara "hastaya bakmayın" desek kime ne faydası olacak. Çürükleri temizlemek bu milletin görevidir."

Ayşe Üngör