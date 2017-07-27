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Hasta yakınları artık koridorlarda yatmayacak

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hasta yakınlarının koridorlarda, hastane bahçesinde ve araçları içinde yatma çilesi, Büyükşehir Belediyesi’nin hayırseverler işadamları desteğiyle hayata geçireceği hasta yakınları misafirhanesi ile ortadan kalkıyor.

Hasta yakınları artık koridorlarda yatmayacak

27 Temmuz 2017 11:56

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli eksiklerinden birini daha gideriyor. Bursa’nın yanında çevre illere de hizmet veren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hasta yakınlarının yaşadığı konaklama sıkıntısı kampus içine yapılacak hasta yakınları misafirhanesi ile çözüme kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin hemen karşısındaki 1700 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesisin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Hayırsever işadamı Mustafa Altın’ın önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini dile getiren Başkan Altepe, “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Her gün çevre illerden de gelenler oluyor. Bilhassa hastalarını buraya getiren hasta yakınları, konaklama konusunda büyük sıkıntılar çekiyor. Koridorlarda, bahçede sabahlıyorlar. Bu manzaralar insanın içini sızlatıyor. Yıllardır konuşulan bu sorun inşallah kısa zamanda ortadan kalkacak” diye konuştu. 

Zafer Peker

Etiketler: hasta yakınları, koridor, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


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