Hasta yakınları doktora saldırdı...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarının karıştığı tartışmayı ayırmaya çalıştığı esnada silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Yakup Can Kaya Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik kapısı önünde Kaya'yı kaybettiklerine üzülen yakınlarının yanına gelen Kadın Doğum Kliniği Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu “Ameliyatta veya yoğun bakımda olan çok sayıda hasta yakının bekleme alanıdır. Beyefendi bayanları buradan uzaklaştırabilir misiniz, burayı çok hassas bir yerdir” diyerek uyarıda bulundu. Uyarı sonrası Kaya'nın yakınları doktora saldırarak darp etti.

“Hastane içine kaçarak kurtuldum”

Yaşanan olay sonrası Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu yazılı açıklama yaptı. Cevrioğlu, “4 Ekim sabahı saat 08.50 sularında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden girerken, hasta giriş kapısı dışında yakını kaybı nedenli ağıt yakan iki kadın ve yanındakilere yaklaştım. Merhaba ben hastanede çalışan bir doktorum. Başınız sağolsun, acınızı anlıyorum. Ancak burası hastası ameliyatta veya yoğun bakımda olan çok sayıda hasta yakınının bekleme alanıdır deyip sonra bayanların yakınındaki kişiye beyefendi, bayanları buradan uzaklaştırabilirmisiniz, burası çok hassas bir yerdir dedim. Daha sonra hastaneye doğru yürürken, ölenin yakınların tarafından ulan burada da ağlayamayacak mıyız be söylemleriyle 8-10 hasta yakını bana karşı topluca linç girişimine maruz kaldım. Ben bu sırada doktorum, yanlış anladınız demesine rağmen, ölen hasta yakınlarının saldırısı devam etti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesi esnasında, grubun elinden kurtuldum. Daha sonra hastane içine kaçarak kurtuldum” dedi.

“Ögütlü ve Toçoğlu saldırıyı kınadı”

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Ögütlü saldırıyı kınayarak, “Sebebi ne olursa olsun şiddet olaylarını kabul etmemiz mümkün değildir. Prof. Dr. Cevrioğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddet olaylarının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sağlık çalışanımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” ifadelerinde bulundu. Yaşanan olay sonrası Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu doktor Cevrioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Toçoğlu, “Hocamıza geçmiş olsuna geldik. Olayı lanetliyoruz, kınıyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kaya'nın yakınlarının doktoru darp etmesi gözüküyor.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek