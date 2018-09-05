Hasta yakınları sağlık çalışanına tekme tokat saldırdı

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce tedavi için özel hastaneye gelen 68 yaşındaki İ.T. yoğun bakımda tedaviye alındı. Kanser hastası yaşlı adam bu gün öğlen saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yaşlı adamın yakınları ise yoğun bakıma girerek görevli anestezi uzmanı Veyis Turan’a saldırdı. Tekme tokat dayak yiyen sağlık çalışanını araya giren diğer sağlık çalışanları kurtarırken, yoğun bakımda kavga nedeniyle büyük panik yaşandı. Sağlık çalışanları yoğun bakımda tedavi gören ve panik yaşayan 12 hastayı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan saldırı sonrası hastanede çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları duruma tepki gösterdi. Hastane Başhekim Uzman Dr. Ercan Yalçın, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önüne geçilmesini istedi. Mesai arkadaşları ile birlikte açıklama yapan Yalçın, “Son derece üzücü bir olay yaşadık. Hastane çalışanları olarak, sağlık personellerine karşı yapılan şiddete karşı çıkmak adına burada toplandık. Maalesef Türkiye’nin değişik yerlerinde, değişik mekanlarında gün geçtikçe artan bu tür şiddet olaylarını duymaktayız. Bugün bir yenisine biz burada şahit olduk. Doktor arkadaşımıza vefat eden bir hasta yakınları tarafından şiddet uygulandı ve darp edildi. Bizler görevimizi yapmaya çalışırken uğradığımız bu şiddet hepimizi yıpratmaktadır. Tüm sağlık personeli alt zeminden üst zemine kadar, tüm sağlık çalışanları bundan şikayetçidir. Sağlık çalışanları olarak saati, bayramı, hafta sonu tatili olmadan ailesi ve özel hayatından fedakarlık yaparak özveri ile çalışan sağlık camiası olarak bizler büyük bir aileyiz. Başta yasa yapıcılar, kolluk kuvvetleri olmak üzere toplumun tüm bireylerini bu konuda daha hassas olmaya, sağlık çalışanlarına yönelen bu şiddete, artarak devam eden bu trene bir dur demelerine ve caydırıcı tedbirler alınmasını istiyoruz” dedi.

Yaşanan saldırı anını anlatan anestezi uzmanı Veyis Turan ise genel durumu kötü olan bir hastaya müdahale ettiklerini, kalbi durduktan sonrada durumu bildirdikleri hasta yakınlarının yoğun bakımı basarak kendisine şiddet uyguladıklarını söyledi. Turan kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Yaşanan saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vedat Kılıç