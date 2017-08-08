Hastalar daha az röntgen ışınına maruz kalacak

Yeni dijital cihazla birlikte röntgen çekimlerinde, eski cihazlara nazaran daha detaylı ve kaliteli görüntü alınabilecek. Hastalar ise daha az röntgen ışınına maruz kalacak ve sıra beklemeyecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Osman Çağlayan, “Hastanemiz radyoloji birimine dijital röntgen kurulumu tamamlandı. Bu cihaz yaklaşık 200 bin liralık bir cihaz. Bu cihaz sayesinde hastaların filmleri çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek kalitede çekilebilecek. Hasta daha odadan çıkmadan hastanın röntgen filminin görüntüsü tetkiki isteyen hekimin ekranında hazır olacak. Ayrıca bu görüntüler uzun yıllar saklanabilecek. Saruhanlı'ya hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Adem Şahin