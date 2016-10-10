Diğer
Kategoriler

Hastalara, ücretsiz taksi hizmeti

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olan ve aracı olmayan hastaları, tahsis edilen taksilerle ücretsiz olarak evine kadar götürüyor.

Hastalara, ücretsiz taksi hizmeti

10 Ekim 2016 16:11

Adıyaman Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ‘Alo Taksi’ projesi kapsamında, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatalı olarak kalan ve tedavi sonunda taburcu olan hastalar için taksi ücretsiz taksi tahsis etti. Adıyaman Belediyesi projeyi kendisine ait personel ve araçlarla gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Taburcu olan hastalar, konu ile ilgili bir sorumlu tarafından bilgilendirildikten sonra talep etmeleri halinde bir form doldurarak bu hizmetten yararlanabilecekler. Şu an hizmetimiz yeni olduğu için günde 3 ve ya 5 arasında hastaya bu hizmeti veriyoruz ancak ilerleyen süreçte günde 20 ve ya 30 arasında hastaya hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.

Etiketler: Adıyaman Belediyesi, taksici


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!