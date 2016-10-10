Adıyaman Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ‘Alo Taksi’ projesi kapsamında, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatalı olarak kalan ve tedavi sonunda taburcu olan hastalar için taksi ücretsiz taksi tahsis etti. Adıyaman Belediyesi projeyi kendisine ait personel ve araçlarla gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Taburcu olan hastalar, konu ile ilgili bir sorumlu tarafından bilgilendirildikten sonra talep etmeleri halinde bir form doldurarak bu hizmetten yararlanabilecekler. Şu an hizmetimiz yeni olduğu için günde 3 ve ya 5 arasında hastaya bu hizmeti veriyoruz ancak ilerleyen süreçte günde 20 ve ya 30 arasında hastaya hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.