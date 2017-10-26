"Hastaların hak ve sorumluluklarını bilmesi sağlık hizmetinin kalitesi artırır"

"Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları" olarak tanımlanan hasta hakları konusunda açıklamalarda bulunan Nesrin Özcan, herkesin "Hasta Hakları Yönetmeliği"nden haberdar olması gerektiğinden bahsetti.

Hastaların tedavi alacağı sağlık kuruluşunu ve hekimini seçme, kendi sağlık bilgileriyle ilgili her türlü kayda ulaşma ve hatalı, eksik bilgiler bulunması halinde düzelttirme gibi birçok hakkının olduğunu belirten Özcan, acil, engelli, 65 yaş üstü hastalar gibi öncelikli hasta grubunda bulunanların öncelik sırasını belirlemeleri konusunda sağlık kuruluşundan talep hakkını anlattı.

Hastaların hakları olduğu kadar sorumlulukları da vardır

Hastaların hakları olduğu gibi bazı sorumluluklarının da olduğunu kaydeden Özcan, “Hastaların tanı ve tedavi sürecinde sağlık çalışanlarını doğru bilgilendirilmesi gerekir. Bunun dışında hastane kurallarına uymaları ve sağlık çalışanlarına saygı duymaları önemlidir. Hastaların tedaviyle ilgili önerilere uymaları tedavilerinin daha etkin sonuçlanmasını sağlar, hastalar tedavi sürecinin bir parçası olduklarını unutmamalılar" ifadelerini kullandı.



"Sağlık Bakanlığı hasta hakları konusunda şeffaf davranıyor"



Hasta hakları konusunda hastaların ve hastanelerin sorumluluğuna değinen Özcan, "Bütün sağlık kuruluşlarının hasta hakları ile ilgili broşürler bulundurması, hasta haklarını kamuya açık alanlarda çeşitli yöntemlerle duyurması ve hastaları bilgilendirmesi gerekiyor. Bütün sağlık kuruluşları hasta haklarıyla ilgili örgütlenmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığı bu konuda şeffaf davranıyor. Hasta haklarının korunmasıyla ilgili genel politikalar işletiliyor. Türkiye’de tüm hastanelerde ‘Hasta Hakları Birimleri’ oluşturuldu. Bu özel hastaneler için de geçerli kamu hastaneleri için de geçerli. Hastanın talepleri ve şikâyetleri hastanedeki bu birimler tarafından yazılı olarak kayıt altına alınır ve sağlık kuruluşunun yönetimi ile paylaşılır. Bunun dışında hastalarımız herhangi bir sağlık kurumuyla ilgili bir şikâyeti varsa resmi mercilere bildirimde bulunabilirler” dedi.

Özcan, hastaların Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) şikâyetlerde bulunmaları halinde ilgili resmi kurum tarafından sağlık kuruluşuyla irtibat kurulup konunun takip edildiğini ve hastalara geri bildirim yapıldığını belirtti.

"Hastalar şikâyetlerini bildirmeli"



Hastaların memnuniyetsizliklerini ve şikâyetlerini gerekli kurumlara bildirmesinin önemli olduğunu söyleyen Özcan son olarak şu ifadelerde bulundu:



“Hastaların haklarını bilmeleri ve herhangi bir hak ihlali durumunda memnuniyetsizliklerini ya da şikâyetlerini bildirmeleri gerekir. Hastalar şikâyetçi oldukları konuyu bildirmez, sağlık kuruluşuna iyileştirme fırsatı vermezse maruz kaldığı durum devam edebilir ve başka hastalar da aynı durumla karşılaşabilir; bu sebeple hastalar yaşadıkları bir sıkıntı varsa bunu sağlık kuruluşunun yönetimine bildirmeli ve sorumluluklarının bilincinde olmalılar" diye konuştu.

