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Hastalığınızın tedavisini internette aramayın!

İhtiyaç duyulan hemen her konuda olduğu gibi sağlık sorunlarını çözme konusunda da yaygın bir şekilde internet ve hatta sosyal medya kullanılıyor. Ancak uzmanlar, sağlık problemlerinin internette yer alan bilgiler ışığında tedavi edilmeye çalışılmasının sakıncalı olduğu konusunda uyarıyor.

Hastalığınızın tedavisini internette aramayın!

17 Kasım 2016 09:24

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak günümüzde hastalıkların belirtileri ve tedavileri ile ilgili bilgi almak için başvurulan ilk kaynağın çoğu zaman internet olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Karaduman, “Hastalarımızın çoğunun doktora gelmeden önce, gerek vücutlarında gerekse ağızlarında ortaya çıkan birçok belirtiyi ilk önce internette araştırarak neyin habercisi olduğuna ve nasıl tedavi edileceğine baktıklarını görmekteyiz” dedi.

“İnternet üzerinden ulaşılabilen bilginin ne kadar güvenilir olduğu hesaba katılmıyor”
İnternette bulunan tedavi yöntemlerinin ağız ve diş sağlığı konusunda da olumsuz durumlara yol açabildiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Karaduman, "Hastalar ağrı, şişlik, kanama gibi belirtilere sebep olan durumları ve bu durumlara dair tedavi seçeneklerini en ince ayrıntılarına kadar internet ortamında inceliyorlar. Forumlar, tıbbi bilgileri içeren internet siteleri, ilaç bilgileri, alternatif tıp ve bitkisel çözüm önerilerinin yer aldığı siteler çoğu hastalar için başlıca başvuru kaynakları haline geldi. Maalesef araştırdıkça hastalarımızın kafalarının daha da karıştığını ve işin içinden çıkamaz hale geldiklerini görmekteyiz. Üstelik internet üzerinden her tür bilgiye kolayca ulaşılabilirken bu bilgilerin ne kadar doğru ve güvenilir olduğu çoğu zaman hesaba katılmamaktadır. Hastaneye ya da doktora gidildiğinde doktor sadece hastayı dinleyerek teşhis koymamakta, ilave olarak birçok tetkikin yapılması istenmektedir. Dolayısıyla sadece bulguları arayarak bir hastalığa teşhis konulması, hele ki bu yanlış teşhise ilişkin tedavi oluşturulması mümkün olmayacaktır. İnternetten bulunan tedavi yöntemleri ile hastalarımızın doktora gitmeyi ertelediğini ve tedavilerinin gecikerek ağız ve diş sağlıklarının daha da kötüye gittiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili herhangi bir şikâyet olduğunda bilgisayar başına geçmek yerine öncelikle bir hekime başvurularak problemin kaynağı ve nasıl çözülebileceği konusunda bilgi sahibi olunması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Karaduman, 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrollerine gidilmesinin önemli olacağını da söyledi.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman


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