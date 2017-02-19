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Hastalıklar Zerrin Özer'in peşini bırakmıyor!

Zerrin Özer’in vertigo hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. 21 Şubat’taki konseri için stüdyo çalışmalarına devam eden sanatçı, doktorunun desteğiyle sahneye çıkacak

Hastalıklar Zerrin Özerin peşini bırakmıyor!

19 Şubat 2017 09:10

Yaşadığı hastalık ve kazalar nedeniyle uzun süre ortalarda görünmeyen Zerrin Özer, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sağlığına kavuştu. Üç kez bel fıtığı ameliyatı geçiren, bu süreçte tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve ardından elini kıran sanatçı, şimdi de vertigo ile mücadele ediyor.

Doktoru ve özel bir ambulans eşlik edecek

21 Şubat’ta Cemal Reşit Rey’de sahne almaya hazırlanan Özer, bir süredir stüdyo çalışmalarına devam ediyor. Müziğe döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten sanatçının bir süredir mide bulantısı ve baş dönmesinden şikayet ettiği öğrenildi. Tedavisine başlanan Özer’e, konseri sırasında doktoru ve özel bir ambulans eşlik edecek.

Emrah Akçaay - Milliyet gazetesi

Etiketler: Vertigo, Zerrin Özer


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