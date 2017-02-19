Yaşadığı hastalık ve kazalar nedeniyle uzun süre ortalarda görünmeyen Zerrin Özer, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sağlığına kavuştu. Üç kez bel fıtığı ameliyatı geçiren, bu süreçte tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve ardından elini kıran sanatçı, şimdi de vertigo ile mücadele ediyor.

Doktoru ve özel bir ambulans eşlik edecek

21 Şubat’ta Cemal Reşit Rey’de sahne almaya hazırlanan Özer, bir süredir stüdyo çalışmalarına devam ediyor. Müziğe döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten sanatçının bir süredir mide bulantısı ve baş dönmesinden şikayet ettiği öğrenildi. Tedavisine başlanan Özer’e, konseri sırasında doktoru ve özel bir ambulans eşlik edecek.

Emrah Akçaay - Milliyet gazetesi