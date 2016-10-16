Böyle bir durumda, öncelikle bir doktora gitmenizi tavsiye ederiz. Doktorun da önerisiyle bağışıklığınızı güçlendirmek için gıda takviyeleri alabilirsiniz. Güne 1-0 önde başlayın Özellikle hastalıklara yakalanma riskinin arttığı kış aylarında en önemli öğün olan kahvaltıyı simit ve çay gibi besinler ile geçiştirmeyin. Asıl marifet sağlıklı seçimler yapabilmektir. Yumurta, beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, pekmez, salatalık, bir - iki adet ceviz, badem veya fındık sağlıklı bir kahvaltıda olması gereken besinler arasındadır. Eğer güçlü bir kahvaltı yaptığınızı düşünüyorsanız yağlı tohumları ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Bunların yanı sıra kan değerlerinize baktırdıktan sonra Qnet’in takviye ürünlerinden kullanabilirsiniz. Yaşanacak bir hayat konseptiyle ürünler sunan Qnet Türkiye Vitanew Serisiyle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan mineraller içeren multivitamin takviyesi sunuyor. QNET Türkiye’nin Vitanew Gıda Takviyesi Serisi’nde; birbirinden farklı Vitanew Multivitamin Mineral, Vitanew Ginseng Arı Sütü, Vitanew Kalsiyum-Magnezyum- Çinko, Vitanew Gingko Biloba gibi 10 çeşit vitamin bulunuyor. Kahvaltınızda bitki çaylarına yer açın Antioksidan açısında güçlü olan kuşburnu, ahududu, böğürtlen, ıhlamur, ekinezya gibi çayları bu dönemde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hatta üzerine birkaç damla limon sıkarak tüketebilirsiniz. Su Tüketiminize dikkat edin Soğuk havalarda su tüketimi azalabilmekte. Bu yüzden su tüketimini arttırmalısınız. Gripten korunmak için günde 2 litre su tüketmeli ve tüketiminizi kolaylaştırmak için suyunuzun içerisine limon, zencefil, kabuk tarçın, karanfil ekleyebilirsiniz.

Antioksidan içeriği bakımından zengin olan soğangilleri bolca tüketmelisiniz. Pırasa, kırmızı, beyaz ve mor lahana, brokoli, karnabahar, soğanın tazesi ve kurusunu sofranızdan eksik etmeyin. Yemeklerinizde Sarımsak Kullanın. Sarımsakta bulunan allicin adlı güçlü antioksidan, vücudu serbest radikallerden koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği için unutulmaması gerekenlerdendir. Günde 5-9 porsiyon çiğ sebze - meyve tüketerek sadece soğuk algınlığı gibi kısa sürekli hastalıklara karşı koruma sağlamak ile kalmaz aynı zamanda kanser gibi kronik hastalıklarında önüne geçmiş olursunuz.

Öncelikle vejetaryenler, sigara içenler ve alkolü çok kullananlar besin öğesi bazında yetersiz beslendikleri için doktor kontrolünde vitamin - mineral takviyesi alması gerekir. Beslenmemiz yeterli ve dengeli değilse, fast food tarzı bir beslenmeyi barındıran bir yaşam tarzına sahip iseniz vitamin-mineral takviyelerini tercih edebilirsiniz. Yalnız A, D, E, K gibi yağda çözünen vitaminlerin karaciğerde depolandığını unutmayın. Bu vitaminleri fazla miktarda almak toksik etki oluşturabiliyor. Sağlıklı kişilerin haftada 1-2 kez multivitamin takviyesi kullanması yine şehir yaşamının getirdiği düzensiz beslenmeyi telafi etmeye yetecektir.