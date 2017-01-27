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Hastalıklarına teşhis konulamayan kardeşler günden güne eriyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hastalıklarına teşhis konulamayan 11 yaşında ve 10 aylık kız kardeşler her geçen gün eriyor. Doğduklarından bu yana sürekli kusma şikayeti olan iki kardeş, neredeyse hiç geçmeyen ishal sebebiyle de yaşıtları gibi fiziksel gelişim gösteremiyor.

Hastalıklarına teşhis konulamayan kardeşler günden güne eriyor

27 Ocak 2017 12:38
Hastalıklarına teşhis konulamayan kardeşler günden güne eriyor - Tıkla İzle

Evlendikten sonra Konya’ya yerleşen Emine ve Uysal Demir çiftinin 13 Ağustos 2006 yılında Menekşe adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Menekşe’nin doğumuyla birlikte mutlulukları zirveye çıkan Demir çifti, doğumun 10’uncu gününde sürekli kusma ve ishal nedeniyle kızlarını Konya’da bir özel hastaneye götürdü. Burada minik kızın rahatsızlığına teşhis konulamazken doktorlar Demir çiftine çocuklarını İstanbul Çapa Tıp Fakültesine götürmesini istedi. Doktorların tavsiyesi üzerine bir çok hastaneye gidilmesine rağmen küçük kızın rahatsızlığına teşhis konulamadı. Menekşe’nin fiziki gelişimi kendi yaşıtlarına göre 5 yaş geriden gelmeye başladı.

Menekşe’nin derdine çare bulamayan Demir çiftinin 2016 yılı 2 Mart tarihinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Melek adını verdikleri ikinci kızları dünyaya geldi. 13 günlük olduğunda ablasının yaşadığı kusma ve ishal Melek’te de görülmeye başladı. Ablası gibi fiziksel gelişim gösteremeyen 10 aylık olan Melek şu anda sadece 5 kilo 800 gram.

"TEK İSTEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZA TEŞHİS KONULMASI"

Bugüne kadar gitmedikleri hastane ve doktor kalmadığını, çocuklarının hastalığına teşhis konulamadığını belirten gözü yaşlı anne Emine Demir, hayatta tek isteğinin çocuklarının sağlığına kavuşması olduğunu belirterek "Büyük kızım Menekşe’nin ardından Melek’te de aynı sıkıntıları yaşamaya başladık. Yapılan tetkiklerin hiç birisinde çocuklarımın hastalığı ile ilgili teşhis konulamadı. Günden güne gözümüzün önünde eriyip gidiyorlar. Artık tamamen çaresiz kaldık. Kimseden para pul istemiyoruz. Tek isteğimiz çocuklarımıza teşhis konulması. Başbakanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yardım istiyoruz" diye konuştu.

Toros İlkokulu 4’üncü sınıfta okuyan Menekşe, hepsi pekiyi olan karnesinin yanındaki Teşekkür belgesini gururla gösterirken, hiçbir şeyden habersiz Melek ise oyuncaklarıyla oynuyor.

(Arif Kaplan/İHA)

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, antalya, hastalık, Manavgat, Uysal Demir


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