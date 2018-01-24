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Hastane acilinde bıçaklı kavga: 1 yaralı, 7 gözaltı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Hastane acilinde bıçaklı kavga: 1 yaralı, 7 gözaltı

24 Ocak 2018 22:10

Olay, akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup hastane acil servisinde karşılaştı. Tartışan grup kavgaya tutuşurken, bıçakların kullanıldığı kavgada M.A. (22) bıçakla yaralandı. M.A., aynı hastanede tedavi altına alındı.
Hastane güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. M.A.'yı bıçakla yaralayan H.A. (22) ve olaya karışan 6 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. 

Hasan Eryılmaz
 

 

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