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Hastane arşiv deposu yandı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne bağlı olan ve eski SSK diye adlandırılan binanın yanında bulunan, içerisinde eski hasta dosyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Hastane arşiv deposu yandı

17 Temmuz 2017 12:43

Depoda bulunan çok sayıda hasta dosyası zarar gördü. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Müdürü Özkan Çalış ise deponun kundaklandığı şüphesi olduğunu söyledi.

Düzce’de 1999 yılında yaşanan depremlerin ardından hasarlı olduğu gerekçesi ile kullanılmayan ve atıl durumda olan Aziziye Mahallesi’nde ki eski SSK binası bahçesinde ki eski hasta bilgilerinin bulunduğu dosyaların saklandığı depoda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangını gören vatandaşlar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini aradılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, çok sayıda arşivlenmiş hasta dosyası kullanılmaz hale geldi.

Yangın olduğunu öğrenen Atatürk Devlet Hastanesi Müdürü Özkan Çalış ise kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını belirterek, “Bizim eskiden olan hasta dosyaları vardı. Cam kırıktı. İçeri birinin girip yaktığını düşünüyoruz. Şu anda son durumu göreceğiz. Çoğu yanmamış bir kısmı yanmış. Bunları yakın zamanda taşımayı düşünüyorduk. Taşımadığımız hasta dosyaları yanmış” dedi.
Polis ekipleri yangınla ilgili olarak inceleme başlattı. 

Tuncay Türkgülü


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