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Hastane bahçesi’nde bomba alarmı

Aydın’da gece yarısı hastane bahçesine bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kolinin boş çıkması herkesi rahatlattı.

Hastane bahçesinde bomba alarmı

02 Ocak 2017 14:33

Edinilen bilgiye göre; gece yarısı Aydın-İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araçtan yol kenarında bulunan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin bahçesine bir adet koli bırakıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri hastane bahçesindeki şüpheli paketi görünce çevre emniyeti alıp koli üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu koli boş çıktı. Polis gece saat 02:30 sıralarında hastanenin bahçesine şüpheli paketi bırakan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 


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