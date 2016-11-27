Olay, bugün gece saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hastane bahçesinde bir şahsın bankın üzerinde uzun süre hareketsiz yatmasından şüphelenen vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası ölen şahsın 55 yaşındaki Cemil Akın olduğu öğrenildi. Akın’ın Cansız bedeni savcılık incelemesin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.